COCC
A&E Weekly
0

Explore, Create, Enjoy

By

(Photo courtesy of COCC)

Holiday Enrichment

View More Holiday Enrichment Courses

Culinary, Beer, Wine and Spirits

View More Culinary, Beer, Wine and Spirits Courses

Creative Arts

View More Creative Arts Courses

Home, Garden, Craftmanship and Hobby

Home, Garden, Craftmanship and Hobby

Special Interest and General Enrichment

Special Interest and General Enrichment Courses

COCC Community Education
Monday-Friday
9am-4pm
*Office closed during the lunch hour, 12-1pm and Fridays after 12pm.
We are available via phone and email on Fridays 1-4pm.
541-383-7270
ceinfo@cocc.edu

cocc.edu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *