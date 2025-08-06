Bend Film Fest is Fast Approaching

Never been to the film festival before? Don’t let the unknowns keep you from enjoying a great film-filled weekend in October! Read our blog post: A beginners guide to the Bend Film Festival: Everything you need to know to navigate it like a pro! And make sure you mark your calendar, you don’t want to miss it!

Get your passes today! BendFilm Members get 20% off a pass!

Important Dates:

September 12 // Tickets live for Members

September 17 // Tickets live for All Access Passholders

September 18 // Tickets live for Full Film Passholders

September 19 // Tickets live for EVERYONE

Learn More & Purchase Passes

bendfilm.org